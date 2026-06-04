«До конца буду отстреливаться от бандитов из ТЦК» – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 16:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Для Украины крайне важно остановить войну, потому что страна подошла к социальному взрыву.

Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за преступление киевским политологом Юрием Романенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины крайне важно остановить войну, потому что страна подошла к социальному взрыву. Об...

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Он говорит, что особенностью этой войны стала «Украина, залитая деньгами» Запада, что позволяет гасить закипающее социальное недовольство.

«Но это не имеет границы, потому что напряжение в обществе нарастает. Оно часто остается за кадром», – сказал Друзенко.

Он обратил внимание, что если раньше люди лишь блокировали автобусы с отлавливающими мужчин сотрудниками ТЦК, то теперь в ход идут ножи и периодически даже огнестрельное оружие.

«Мы входим в правовой вакуум. Бандам в составе ТЦК можно все, хватать людей, фактически их воровать с улиц, брать выкуп за то, что тебя просто отпустят, то есть классический киднеппинг», – отметил Друзенко.

В эфире вспомнили недавний скандал с инструктором ВСУ Антоном Черным, которого на блок-посту сотрудники ТЦК требовали целовать их в задницу.

«Нападение на военных. Если бы на меня напали, что я должен делать по сути как военнослужащий? Люди, которые не представились, в балаклавах. Наверняка я должен отстреливаться от них», – рассуждал укро-офицер.

По его словам, только вопрос времени, когда это бурление внутри выльется наружу, а потому это еще один из аргументов, почему нужно ориентироваться на окончание войны.

«На сегодня будущее намного важнее бесконечной войны, которую проповедует [террорист] Корчинский, который, кажется, так и не поехал на фронт», – резюмировал Друзенко.

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English version :: Читать на английском «До конца буду отстреливаться от бандитов из ТЦК» – офицер ВСУ

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