«До конца буду отстреливаться от бандитов из ТЦК» – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины крайне важно остановить войну, потому что страна подошла к социальному взрыву.

Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за преступление киевским политологом Юрием Романенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он говорит, что особенностью этой войны стала «Украина, залитая деньгами» Запада, что позволяет гасить закипающее социальное недовольство.

«Но это не имеет границы, потому что напряжение в обществе нарастает. Оно часто остается за кадром», – сказал Друзенко.

Он обратил внимание, что если раньше люди лишь блокировали автобусы с отлавливающими мужчин сотрудниками ТЦК, то теперь в ход идут ножи и периодически даже огнестрельное оружие.

«Мы входим в правовой вакуум. Бандам в составе ТЦК можно все, хватать людей, фактически их воровать с улиц, брать выкуп за то, что тебя просто отпустят, то есть классический киднеппинг», – отметил Друзенко.

В эфире вспомнили недавний скандал с инструктором ВСУ Антоном Черным, которого на блок-посту сотрудники ТЦК требовали целовать их в задницу.

«Нападение на военных. Если бы на меня напали, что я должен делать по сути как военнослужащий? Люди, которые не представились, в балаклавах. Наверняка я должен отстреливаться от них», – рассуждал укро-офицер.

По его словам, только вопрос времени, когда это бурление внутри выльется наружу, а потому это еще один из аргументов, почему нужно ориентироваться на окончание войны.