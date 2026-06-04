Генерал ВСУ признал, что 60-летняя украинская оккупация сделала крымчан стойкими перед лицом кризисов

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Для крымского населения дефицит с бензином на заправках не станет колоссальной проблемой.

Об этом в эфире видеоканала «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-зам-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для крымского населения дефицит с бензином на заправках не станет колоссальной проблемой. Об этом...

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Генералу задали вопрос, насколько серьезна для Крыма ситуация с дефицитом топлива.

Тот в ответ сокрушается, что способности России производить нефтепродукты не уничтожены.

«Что касается Крыма, то Крым в свое время переживал достаточно серьезные топливные голодовки в 90-х годах. Поэтому я думаю для крымского населения это не есть большая проблема. Они привыкли быть без воды и топлива достаточно долго еще во времена нашей независимости», – сказал генерал.

Он говорит, что в Крыму есть те, кто ждет возвращения Украины и «понимают необходимость этих ударов», но дал понять, что таких вовсе не большинство.

«Уже выросло определенное поколение под работой российской пропаганды, которая нас тупо ненавидит. И, к сожалению, отсутствие пропаганды со стороны Украины, в первую очередь, на население, проживающее на оккупированной территории, дает свои негативные последствия для Украины», – грустит Кривонос.

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English version :: Читать на английском Генерал ВСУ признал, что 60-летняя украинская оккупация сделала крымчан стойкими перед лицом кризисов

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