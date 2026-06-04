Украинский эксперт не верит в серьезный топливный кризис в России

Анатолий Лапин.  
04.06.2026 16:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика


Несмотря на ежедневные террористические атаки ВСУ на нефтехранилища, НПЗ, бензовозы и заправки, создать в России серьезный топливный кризис в ближайшее время не удастся.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на ежедневные террористические атаки ВСУ на нефтехранилища, НПЗ, бензовозы и заправки, создать в...

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«Несмотря на то, что в целом рынок России профицитный, с точки зрения топлива, но дефициты регулярно возникают и будут возникать в отдельных регионах, мы видим – это уже не только Крым, но и Московская область. Из-за этого России приходится привлекать даже топливо, закупать его из Беларуси, из Казахстана, там, где она может найти, просто из-за того, что логистическое плечо ближе, поставки из этих территорий ближе на территорию России.

Украинские удары по НПЗ, по логистике, по хранилищам, конечно, играют в этом ещё более усиливающий эффект, создающий кризис.

Но всё же я не думаю, что Россия в ближайшее время скатится в какой-то глубочайший кризис и дефицит топлива, такой, который касался бы большей части территории России и такой, который сказался бы кардинально на жизни общества», – заявил Бортник.

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