«Никакого влияния на ход войны» – офицер ВСУ о проблемах с бензином в Крыму

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Дефицит бензина на крымских заправках из-за ударов украинских дронов по путям доставки топлива не создаст проблем российской армии.

Об этом в беседе с покинувшей Украину журналисткой Натальей Влащенко заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ и бывший крымчанин Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запасы бензина всегда были небольшими на Крымском полуострове. Это я вам могу сказать как бывший коммерческий директор «Крымнефтепродукта». Текучка по бензину там довольно быстрая, особенно в сезон, а запасы дизеля там существенны. А маршрутов там у них достаточно. Они могут через Креченский мост запустить, могут морем на ту же Керчь или Феодосию, или Ялту, не знаю, в каком состоянии сейчас нефтебаза. В принципе, слив можно и в Севастополе организовать и так далее», – сказал укро-офицер.

Впрочем, он надеется, что ВСУ смогут этому как-то помешать, но при этом признает, что «вся эта возня для того, чтобы создать сложности водителям частных машин».