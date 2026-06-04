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В сербской северной части города Косовская Митровица сепаратистские власти Приштины начали самовольно менять названия улиц.

Мэр Северной Митровицы Милан Радоевич попытался воспрепятствовать самоуправству, но в дело вмешались боевики так называемой «косовской полиции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В целом албанские сепаратисты намерены переименовать на свой лад 88 улиц в сербских анклавах. Пока что изменения коснулись только двух.

Одну власти Приштины нарекли в честь албанского националиста, сербо- и русофоба Исы Болетини. Этот деятель отличился тем, в летом 1901 года возглавил набег на сербское село Ибарский Колашин, сопровождавшийся массовыми убийствами и изнасилованиями; запугал сербские семьи Митровицы сожжением их домов, если они посмеют сдать их под резиденцию российского консула; покидая конференцию в Лондоне, где были подведены итоги Первой Балканской войны, заявил: «Когда придет весна, мы удобрим равнины Косова телами сербов!».

Вторую улицу нарекли в честь любимого сербскими либералами-западниками «демократического» премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, выдавшего Гаагскому трибуналу президента Югославии Слободана Милошевича.

Сразу же после скандальной акции мэр Северной Митровиц Милан Радоевич лично накрыл новые позорные таблички брезентом, заявив, что решение о присвоении новых названий улицам было незаконным.

«Скупщина Северной Митровицы 30 января приняла решение, аннулировавшее акт о переименовании улиц, который был принят в нарушение закона, поскольку не было публичного обсуждения, не было многонациональной комиссии, ни один серб не участвовал в работе этой комиссии, поэтому эти решения были абсолютно незаконными и противоправными», – заявил он.

Однако на место прибыли боевики так называемой «косовской полиции», которые сорвали брезент, лишний раз продемонстрировав, что в псевдогосударственном образовании «Республика Косово» у местных сербов нет никаких прав.

Напомним, погибший в тюрьме Гааги последний президент Югославии Слободан Милошевич говорил в обращении к русским: