Зеленский угрожает Путину дворцовым переворотом
Пользующийся все годы СВО необъяснимой неприкосновенностью диктатор Зеленский опубликовал обращение к руководству России с предложением встречи на нейтральной территории – «для завершения войны».
«Мы слышали, что вам пообещали на Аляске решение каких-то вещей, которые касаются Украины и Европы. Но вы видите, что украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже», – пишет Зеленский.
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Он предлагает «прекращение огня полностью» на время переговоров, ссылаясь, что так было в Иране, а мониторинг линии фронта будут обеспечивать американцы.
«Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит. Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость», – стращает Зеленский.
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