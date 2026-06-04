Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидеры Евросоюза разгоняют истерию о выдуманной «угрозе нападения России», чтобы было проще шарить по карманам своего населения.

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас ведутся разговоры, что Россия могла бы в обозримой перспективе напасть на территорию НАТО. Как вы оцениваете такие случаи?», – спросил немецкий журналист Мартин Романчик.

«Каждый, кто думает об этом, должен задать себе вопрос: нам зачем это нужно? Понятно, конфликт на Украине. В его основе лежит госпереворот и подавление там всего русского. Подавление значительной части населения, которое не признало результаты госпереворота. И мы в конце концов вынуждены были поддержать часть людей. Ещё и втягивание этой территории в НАТО. Обманули же напрямую, начиная с 1991 года, говорили, что НАТО не сделает ни шагу на восток», – сказал Путин.