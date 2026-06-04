Ещё минимум два поколения в России будут жить в условиях войны, – прогноз разведчика

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Россия будет воевать еще пару десятилетий в конфликтах высокой или низкой интенсивности. Перед РФ стоит угроза не только ударов по критической инфраструктуре, но и биологической войны.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в ходе дискуссии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расчёт делается на то, что в определённый момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений: идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача — удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по «Старлинку» и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьёзная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы».

Кроме того, по словам Безрукова, отдельно перед Россией стоит ещё угроза биовойны:

«Эти все лаборатории, которые были вокруг нас, они не просто там ели бюджет. Они делали оружие будущего. Эти лаборатории работают. Технологии позволяют отдельному человеку, на отдельном оборудовании создать такие вещи, такие вирусы, которые, в общем, уничтожат нас всех».

По мнению профессора, Россия вступила в период войны на пару десятилетий:

«Это может быть война очень горячая – то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдёт в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить. То есть, это не значит, что нужно всё закончить, перестать развивать экономику, свернуть всё. Наоборот. Нам нужно строить нашу государственную систему, строить нашу экономику таким образом, чтобы она выполняла не только задачу развития, но и задачу обороны».

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