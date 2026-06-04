Все мясо отправят в мясорубку, а Зеленский убежит к бабушке в Израиль
Киев, Одессу и Николаев превратили в гетто под предлогом укрепления их обороны.
Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии ГленнуДисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина – это большой концлагерь. Границы огорожены колючей проволокой. Охранники стреляют на поражение в любого, кто пытается выехать из Украины. Теперь, когда режим Зеленского начал массовую мобилизацию мужского населения Киева, они все еще могут сбежать из города посреди ночи. Поэтому «мы укрепляем город». Но это не остановит российскую армию, потому что и зубы дракона, и тяжелую технику можно легко убрать тяжелой техникой, например, танком», – сказал Крапивник.
При этом, по его словам, гражданские машины не смогут преодолеть препятствия, и их легко будет задержать.
«Все мясо должно быть отправлено в мясорубку. Последнему украинскому младенцу выдадут гранату с сорванной чекой, и ему будет велено бежать в сторону русских солдат. А Зеленский и остальные паразиты слезут с трупа и уедут в Израиль, США, Великобританию. Большинство из них уедет в Израиль, потому что все они израильские граждане, имеют двойное гражданство. Бабушка и дедушка Зеленского живут в особняке за 7 млн долларов в Тель-Авиве. Израильтяне тоже глубоко вовлечены во все эти массовые убийства. Кстати, уже полтора года появляются израильские колонии на юго-западе Украины. У них есть своя вооруженная охрана, и они закрыты для тех, кто живет в этих районах», – сказал Крапивник.
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