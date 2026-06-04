Киев, Одессу и Николаев превратили в гетто под предлогом укрепления их обороны.

Об этом бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии ГленнуДисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это большой концлагерь. Границы огорожены колючей проволокой. Охранники стреляют на поражение в любого, кто пытается выехать из Украины. Теперь, когда режим Зеленского начал массовую мобилизацию мужского населения Киева, они все еще могут сбежать из города посреди ночи. Поэтому «мы укрепляем город». Но это не остановит российскую армию, потому что и зубы дракона, и тяжелую технику можно легко убрать тяжелой техникой, например, танком», – сказал Крапивник.

При этом, по его словам, гражданские машины не смогут преодолеть препятствия, и их легко будет задержать.