Российский разведчик: Для начала Запад должен получить ответный взрыв газовоза

У России есть моральное право устроить взрыв газовоза одной из стран Запада – после того, как окормляемые НАТОвцами украинские диверсанты совершили теракт против российского судна в Средиземном море.

Об этом бывший разведчик, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков заявил в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Даже без выхода в какую-то ядерную войну, не дай-то Бог, у нас вообще-то есть огромный спектр возможностей. Ну, возьмём тот факт, что вся Западная Европа сейчас зависит от привозного газа. Вы знаете, что такое взрыв газовоза? Вот они устраивали это. Взрыв газовоза — это эквивалент, если его правильно взорвать, конечно, небольшого ядерного взрыва. Они должны это понимать. И это значит, им кто-то должен сказать об этом. Сказать прямо, открыто. Просто они перестали бояться», – заявил Безруков.

Он призвал «перестать быть хорошими».

«Мы очень хорошие для наших врагов. Мы медленные. Мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много-много «красных линий», о которых мы говорили, – так и остались на бумаге», – напомнил разведчик.

Одновременно, призвал Безруков, нужно кардинально перестроить системы управления и защиты.

«Нам нужно сделать так, чтобы наша новая критическая инфраструктура была защищена. Это значит, что наши нефтехранилища, узлы связи, дата-центры и так далее должны быть либо заглублены под землю, либо быть прикрыты, как прикрыты наши ядерные станции. Нам нужна инфраструктура, которая может выжить в той войне, которую нам навязывают. Следующее, нам нужно перестроить систему управления. Нам нужна Ставка. Потому что только Ставка может решить координацию на самом высоком уровне при одновременном делегировании огромного числа полномочий вниз».

Читайте также: «Мы слишком перегрозили угрозами – Россию больше не боятся» – Живов.