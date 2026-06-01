«Мы слишком перегрозили угрозами – Россию больше не боятся» – Живов

Анатолий Лапин.  
01.06.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Россия так часто угрожала жесткими ответами, после чего не наносила ударов, что в эти «понты» перестали верить.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр×Delib заявил помогающий бойцам СВО волонтер, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Живова, раньше Россию боялись из-за заслуг времен Великой Отечественной и реальной силы, которой она обладала. Сейчас же она похожа больше на утратившего авторитет хулигана.

«Мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот давай по-простому, на чём держится авторитет хулиганов в школе? Ну, кроме того, что он скорее всего грузный, побольше других мальчиков. Ну, то, что он кого-то побил, а ему не ответили. Никто не хочет получить по лицу просто, и вот он ходит, начинает, значит, быковать…

А потом этому хулигану кто-то воспротивился – один или даже два раза. Он-то, скорее всего, жертву всё равно побьёт, но сам факт, что ему можно дать отпор, он уже его авторитет понижает. Вот был хулиганом – и сдулся.

Что это получается, так-то ты просто на понтах решал вопросы?.. Мы заслуженно и очень долго на понтах ещё наших дедов, как говорится, которые тогда всем показали, что мы можем, долго решали вопросы. Ещё у нас ядерная дубина за спиной», – отметил он.

«А сейчас нам верить перестали. Ну, не верят в наши понты. Ну, понты — я в кавычках, понятно, наши военные возможности. Если что – бахнем.

Помнишь этого прапорщика из «ДМБ»: «Но, не в этот раз». Вот у нас ни в этот раз, ни в этот раз, ни в этот раз – они поняли, что ни в какой раз, видимо», – заявил Живов.

