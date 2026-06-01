Нас ждали украинские теракты в России и без СВО – востоковед
Украина проводила бы теракты на территории России, даже если бы СВО не было.
Об этом востоковед, председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане и полковник в отставке Василий Кравцов заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вне зависимости от того, была бы спецоперация или нет, Украина превращалась в клондайк, оперативный штаб прокси террористических сил. А спецслужбы Украины заставляли заниматься этими проблемами. Всех. Как ГУР министерства обороны, так и службу внешней разведки Украины, которая в свое время была частью КГБ», – сказал Кравцов.
По его словам, центром запрещенной в РФ террористической ИГИЛ на Украине была и ныне является Одесса. Оттуда направлялись эмиссары в мусульманские общины России, чтобы вести подрывную деятельность.
Все это, уверен ветеран спецслужб делалось под кураторством западных спецслужб.
«Моссад напрямую причастен к созданию Исламского государства. В создании Исламского государства участвовали граждане Украины – евреи, которые закончили киевские вузы, в том числе и университет Шевченко, активно участвовали в КВН. Некоторые из них являются учредителями и основателями этой группировки. То есть уже тогда, еще до Крыма украинский элемент присутствовал», – сказал Кравцов.
