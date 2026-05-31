В ВСУ грозят начальству массовым дезертирством из-за наплыва мигрантов в города

Игорь Шкапа.  
31.05.2026 19:56
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Если на Украину начнут завозить мигрантов после войны, то страна может взорваться.

Об этом в эфире видеоблога «Ветеран знает» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова»), признанный террористом в РФ нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацист считает, что повод для взрыва может быть самый минимальный, например, насилие со стороны мигрантов в отношении украинцев.

«Сколько реально таких ситуаций будет, сколько ситуаций будет, где будут просто сталкиваться разные культуры абсолютно, которые по-разному видят обычные вещи, которые по-разному видят вообще быт, в котором они существуют, которые по-разному видят даже нормы гигиены, в которых они живут. Ну, то есть даже это все будет. Такие бытовые конфликты так или иначе постоянно будут», – сказал Жорин.

Он считает, что на всплеск насилия будет реагировать государство, привлекая к ответственности фигурантов, что еще больше будет накалять ситуацию.

«В свою очередь ведущий, нацист и бывший военный Михаил Карабут считает, что уровень дезертирства из армии «бешено вырастет», поскольку ВСУшники ринуться в тыл решать проблемы с мигрантами.

«И мы боремся с СОЧ, а здесь подкладываем такую ​​свинью по поводу идентичности», – тревожится Карабут.

