Если на Украину начнут завозить мигрантов после войны, то страна может взорваться.

Об этом в эфире видеоблога «Ветеран знает» заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса (сформирован из нацистов запрещенного в РФ «Азова»), признанный террористом в РФ нацист Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нацист считает, что повод для взрыва может быть самый минимальный, например, насилие со стороны мигрантов в отношении украинцев.

«Сколько реально таких ситуаций будет, сколько ситуаций будет, где будут просто сталкиваться разные культуры абсолютно, которые по-разному видят обычные вещи, которые по-разному видят вообще быт, в котором они существуют, которые по-разному видят даже нормы гигиены, в которых они живут. Ну, то есть даже это все будет. Такие бытовые конфликты так или иначе постоянно будут», – сказал Жорин.

Он считает, что на всплеск насилия будет реагировать государство, привлекая к ответственности фигурантов, что еще больше будет накалять ситуацию.