Только вынужденный ответ: у России никогда не было агрессивных намерений в отношении европейских стран – Путин

Максим Столяров.  
29.05.2026 20:58
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские политики лгут своим народам о намерении РФ напасть на них, чтобы оправдать собственную агрессивную политику и непомерные траты на войну.

Об этом на встрече с журналистами по итогам госвизита в Казахстан заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские политики практически ежедневно заявляют о том, что они готовятся к войне с Россией. И логичный вопрос: а мы готовимся к тому, что они готовятся к войне с нами?», – спросил журналист.

«Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией – это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это грубая, наглая ложь.

Но, как говорил Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики и СМИ в свою ежедневную практику.

У Россия никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран», – подчеркнул Путин.

«А трагедия, которая разворачивается на Украине – это их рук дело. Именно они довели до государственного переворота в Киеве в 2014 году, что привело к необходимости со стороны России защитить крымчан. А затем и оказать содействие ДНР и ЛНР, которых мы долго не признавали.

Мы сделали всё абсолютно прозрачно, законно и последовательно, шаг за шагом. А они привели к сегодняшней трагедии. А сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую, показать, что это Россия агрессивна.

Нет, это их политика. От первого шага, когда они обманули нас о том, что никогда не будет расширения НАТО на восток, до трагедии на Украине.

И пусть они не обманывают свой народ. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Всё, что они делают – только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов», – резюмировал он.

