Перед отправкой на убой украинские инструкторы жёстко промывают мозги насильно мобилизованным, чтобы они не задумывались о неминуемой гибели.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас само государство обманом создает бойцов, чтобы боец пошел в окоп. Если бы я знал о том, что я знаю сейчас, а у меня долгий путь в окопах – я не знаю, рисковал бы ли я так своей жизнью, скажем так. Перед тем, как человек выезжает на боевые, его очень сильно обрабатывают. Берется человек, который вообще не знаком с армией, и его очень сильно начинают убеждать, что он герой, что он за Украину. И не самые умные люди в это быстро верят, и начинают агрессивно ко всему относиться. Как я себя вел агрессивно даже в 15-м году, после того как приехал с аэропорта Донецкого, и настолько был зомбирован нашим правительством, что у нас жесткая война», – рассказал Черный.