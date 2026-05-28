Самая болевая: Россия нащупала главную точку уязвимости Киева 

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 23:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 277
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия может погрузить Киев в гуманитарную катастрофу, если разрушит Бортническую станцию аэрации.

Об этом в ролике, опубликованном в своем видеоблоге, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может погрузить Киев в гуманитарную катастрофу, если разрушит Бортническую станцию аэрации. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он говорит, что российские удары не смогут лишить киевлян доступа к воде.

«А вот очистные сооружения, да, это точка уязвимости Киева, поскольку это чревато, естественно, гуманитарной катастрофой», – сказал Золотарев.

Затронул он и тему ударов по мостам через Днепр, отметив, что это крайне тяжелые для поражения цели и строились в советское время с расчетом на ядерную войну.

«Теоретически по мосту можно попасть. Точность современных баллистических ракет это позволяет. Во время войны во Вьетнаме американцы с огромнейшими усилиями, потеряв десятки самолётов, сумели разрушить стратегически важный мост. Но какой ценой?

Поэтому, я думаю, что всё-таки относительно ударов по мостам, которые периодически слышатся из российских эфиров, это цель, скажем так, довольно проблемная для российских вооружённых сил.

А вот Бортническая станция аэрации – это очистные сооружения, да, это точка уязвимости Киева. И в Кремле, судя по всему, в российском штабе, это прекрасно понимают», – тревожится Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Самая болевая: Россия нащупала главную точку уязвимости Киева 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить