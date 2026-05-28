«Мы можем стать свидетелями» – британский аналитик описал сценарий падения Киева к весне 2027

Анатолий Лапин.  
28.05.2026 16:15
  (Мск) , Лондон
Если Россия действительно всерьез возьмется за удары по Киеву, а также решит перерезать логистику с Западной Украины, то уже к весне следующего года киевский режим окажется в катастрофическом положении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по мнению эксперта для того, чтобы отрезать Украину от поставок западного оружия, придется запускать беспилотники, в том числе, с территории Белоруссии:

«Высказываются предположения о том, как русские могли бы осуществлять атаки беспилотников с территории Беларуси на Украину. Территория, которая, вероятно, перережет оставшиеся транспортные пути Запада Украины, железнодорожные пути.

А дороги из Польши, безусловно, находятся в зоне досягаемости российских беспилотников, которые можно запускать из Беларуси. Думаю, что это может стать частью плана на будущее, если мы увидим массированные ракетные и беспилотные атаки России на Киев», – считает он.

«И если это продолжится, летом, осенью и зимой, оборона Киева действительно может ослабнуть, и мы можем стать свидетелями попытки захватить Киев. Особенно если позиции России на северо-востоке Украины укрепятся, а Донбасс падёт. Украина может оказаться в катастрофическом положении», – заключил Меркурис.

