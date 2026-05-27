Армяне предпочитают тётку-доминатрикс с плёткой из ЕС, а не «мать вашу» с простреленным яйцом – Чадаев

Россия редко вмешивается в дела бывших союзных республик, а если и вмешивается, то делает это крайне неуклюже. Именно как «выстрел себе в ногу через яйцо» выглядят введенные недавно торговые ограничения для армянских товаров.

Об этом политолог и разработчик оптоволконных дронов КВН Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже сейчас. Ввели ограничения на армянские товары. Ну зачем это делать перед выборами, мать вашу. Вы думаете, что из-за этого больше людей проголосуют за Карапетяна? Да ничего подобного. Наоборот, у Пашиняна скажут: смотрите, эти гады нас жмут и давят, мы же говорили. Вы сами даете им в руки этот козырь», – сказал Чадаев.

Он считает, что как всякая периферийная страна Армения ищет себе старших союзников, которые станут альтернативным центром власти. Политологу показалось, что на недавнем форуме ЕС в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян вел себя так, как будто был готов «броситься орально ублажать» президента Франции Эммануэля Макрона.