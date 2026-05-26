Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада с треском провалила голосование за законопроект, предусматривающий обложении налогами посылок до 150 евро, на принятии которого настаивают западные хозяева Киева.

Примечательно, что законопроект не смогли отправить даже на повторное второе чтение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В случае принятия изменений в таможенный кодекс, товары в посылках до 150 евро облагались бы 20% НДС.

«Хотел бы отметить принципиальные вещи при принятии решения. Бесспорно, во-первых, это 90 миллиардов евро от Евросоюза и 8,1 миллиарда долларов от МВФ, которые напрямую привязаны к принятию этого и еще одного законопроекта, который есть в повестке дня на эту неделю», – агитировал депутатов глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Парламентарии в основном пиарились и возражали, что грабительский законопроект ударит по простым украинцам и называли его «налогом на выживание».

Однако, как выяснилось, основные опасения заключались в другом.

«Сегодня десятки тысяч комплектующих для дронов (это и антенны, и полетные контроллеры, и камеры, и батареи) заезжают посылками до 150 евро, потому что это удобно, когда это малое волонтерское производство. Так вот, коллеги, если мы введем это налогообложение и растаможку, то это будет и дороже, и дольше, потому что все эти комплектующие будут стоять в очередях на растаможку», – сказал депутат Игорь Кривошеев.

Гетманцев возражал, что «все дроны как готовые изделия, льготированы, и льготированы все составляющие, которые согласованы с рынком, то есть с производителями дронов и Министерством обороны», однако его резко осадили.

«Все, кто сталкивается с армией, знают, что у нас около 30% всех товаров из Китая имеют определённое назначение. И это совсем неправда, и это позорная практика, когда с трибуны парламента, при всем уважении к Даниилу Гетманцеву, озвучивается ложь о том, что у нас зальготированы эти товары, которые используются нашей армией. Это неправда», – сказал покинувший «слуг народа» депутат Дмитрий Костюк.

В целом «За» проголосовали 222 депутата, закон был отклонён.