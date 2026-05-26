«Наша проблема – не китайские, а западные компоненты в русских ракетах» – спикер ВС ВСУ

Многие компании натовских стран в обход санкций продают России компоненты, позволяющие производить ракеты и прочее вооружение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий спросил, есть ли в упавших на Киев российских баллистических ракетах китайские компоненты.

«Не исключено, что китайские, они дешёвые, так почему же не использовать материалы, которые могут удешевить производство? Но наша основная проблема на сегодняшний день – это не китайские компоненты, а именно западные компоненты из фирм-производителей, которые имеют производство, юридические адреса в странах НАТО, в США, в Японии и т.д.

Этим занимается представитель президента по санкционным делам против этих фирм, которые вынужденно или не вынужденно, но всё-таки поставляют России, каким-то образом их продукция поступает.

Это разные компоненты для «Шахедов», для крылатых ракет, для «Искандеров», самолётов, вертолётов и т.д. Это довольно известные фирмы и корпорации, есть довольно большой список, где можно посмотреть, какая часть, какой компонент. Все эти материалы переданы нашим партнёрам, чтобы как-то, по крайней мере, уменьшить всё это дело», – пожаловался Игнат.