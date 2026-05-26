Депутат Рады: «Буданову готовят резвый отскок от Зеленского»

Игорь Шкапа.  
26.05.2026 16:33
  (Мск) , Киев
Экс-глава ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (признан террористом в РФ) видит себя будущим лидером Украины.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буданов действительно видит себя будущим президентом. Более того, и многие западные партнёры, и не только западные, видят Буданова следующим президентом. Как Буданову отскочить от Зеленского, не забрав на себя негатив Зеленского? Через ссору – поссорились, посрались, я такой святой, хороший, я пошёл. Чем вам не вариант? И поверьте, люди это проглотят и подумают: «А всё так и было», – сказала Скороход.

По ее словам, это грамотный политтехнологический шаг, чтобы выделить Буданова как альтернативу Зеленскому.

При этом она скептически отнеслась к тиражируемым в СМИ словам Буданова о необходимости объединения, чтобы не усугублять ситуацию на фронте.

«А что, вы хотите сказать, что если будет Буданов или кто-то другой, у нас не будет прорвана оборона? Как это завязано на самом Зеленском? Для меня вообще войны начинают и заканчивают политики. И для меня то, сколько мы находимся в войне – это преступление против своего населения», – заявила Скороход.

