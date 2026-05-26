Украина испортила отношения с Китаем, а теперь портит с США

Максим Столяров.  
26.05.2026 15:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 317
 
Дзен, Китай, Политика, Украина


За три десятилетия «независимости» Украины у Пекина накопилось большое количество претензий к Киеву.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три десятилетия «независимости» Украины у Пекина накопилось большое количество претензий к Киеву. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы уже несколько раз поменяли послов в Китае, но ситуация не меняется. И политические отношения на паузе. У Китая к нам несколько претензий, а у нас – одно огромное желание.

У Китая претензии – верните кредиты, которые выдавались предыдущим правительствам и не были возвращены, и Китай отказался их прощать. Разобраться с коммерческими спорами по типу «Мотор Сич».

Также – будьте самостоятельны в отношениях с нами. Если мы свою политику в отношении Китая согласовываем с Вашингтоном или Брюсселем, тогда Китай и договориться будет в Вашингтоне и Брюсселе, не в Киеве.

И прекратите попытки оказания публичного информационного давления. Всевозможные обвинения Китая, которые звучат, они работают в отношении Берлина и Вашингтона, но они не работают в отношении Китая. Китай не чувствительный к этим обвинениям, он не живет в западном информационном мире», – сказал Бортник.

«Мы же хотим организовать прямые переговоры между президентами Украины и Китая. Но Китай не видит повестки дня и опасается, что это будет просто использовано как информационная кампания. Мы наставим на переговорах, Китай отказывается.

В результате это приводит к тому, что внутри нашего общества усиливаются антикитайские настроения, что в будущем еще ухудшает потенциальные возможности каких-то переговоров.

Мы по этому же витку эскалации прошли и в отношении США. Обратите внимание, как резко поменялось отношение к США только потому, что оно поменяло свою стратегию в отношении Украины. Люди, смотря на риторику в отношении Трампа, ухудшают свое отношение ко всему американскому государству и народу. Это неправильно и антирационально», – переживает укро-политолог.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украина испортила отношения с Китаем, а теперь портит с США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить