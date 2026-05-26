Украина испортила отношения с Китаем, а теперь портит с США
За три десятилетия «независимости» Украины у Пекина накопилось большое количество претензий к Киеву.
Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы уже несколько раз поменяли послов в Китае, но ситуация не меняется. И политические отношения на паузе. У Китая к нам несколько претензий, а у нас – одно огромное желание.
У Китая претензии – верните кредиты, которые выдавались предыдущим правительствам и не были возвращены, и Китай отказался их прощать. Разобраться с коммерческими спорами по типу «Мотор Сич».
Также – будьте самостоятельны в отношениях с нами. Если мы свою политику в отношении Китая согласовываем с Вашингтоном или Брюсселем, тогда Китай и договориться будет в Вашингтоне и Брюсселе, не в Киеве.
И прекратите попытки оказания публичного информационного давления. Всевозможные обвинения Китая, которые звучат, они работают в отношении Берлина и Вашингтона, но они не работают в отношении Китая. Китай не чувствительный к этим обвинениям, он не живет в западном информационном мире», – сказал Бортник.
«Мы же хотим организовать прямые переговоры между президентами Украины и Китая. Но Китай не видит повестки дня и опасается, что это будет просто использовано как информационная кампания. Мы наставим на переговорах, Китай отказывается.
В результате это приводит к тому, что внутри нашего общества усиливаются антикитайские настроения, что в будущем еще ухудшает потенциальные возможности каких-то переговоров.
Мы по этому же витку эскалации прошли и в отношении США. Обратите внимание, как резко поменялось отношение к США только потому, что оно поменяло свою стратегию в отношении Украины. Люди, смотря на риторику в отношении Трампа, ухудшают свое отношение ко всему американскому государству и народу. Это неправильно и антирационально», – переживает укро-политолог.
