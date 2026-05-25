Бить надо днём. И не по центрам, а по людям, принимающим решения – полковник Сивков

Россия в рамках анонсированного удара по Киеву, должна бить не по кирпичным коробкам, а по людям, принимающим военные и политические решения на Украине, иначе никакого эффекта от таких ударов не будет.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков.

«Конечно, бить надо в будний день и днем, потому что понятно всем – удар в ночь с субботы на воскресенье по любым служебным помещениям – это удар по кирпичам, фактически пустым зданиям. Во-первых, нет никого, во-вторых, все люди интуитивно понимают простую вещь, что конкретные здания, конкретные помещения ничем не управляют. Управляют те силы, которые называются органы управления. То есть, это физически те люди, которые принимают решение», – отметил он.

«Не здания, в которых они сидят и принимают решения, а сами люди, которые принимают те или иные политические и военные решения. И когда речь идёт об ударах по центрам принятия решения, то речь должна идти об ударах именно вот по таким людям, а не по пустым коробкам, в которых они могут сидеть, даже если коробки подземные и хорошо защищенные», – заключил Сивков.

Напомним, ранее МИД РФ призвал к немедленной эвакуации из Киева всех посольств мира.