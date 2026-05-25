Россия продемонстрировала Европе всю её беззащитность – Бортник
Последний массированной удар по Украине со стороны России, в ходе которого в очередной раз применялась система «Орешник», был призван продемонстрировать беззащитность Европы.
Об этом в эфире Украинского института политики заявил его руководитель Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Реально это была демонстрация российской мощи – и, прежде всего, европейцам… Мол, у нас есть «Орешник», баллистическая ракета средней дальности, которую западные системы ПВО, защищающие Киев, не могут перехватить. Они не могут ее сбить – и из-за этого фактически беззащитны», – сказал укро-эксперт.
Он считает, что лишь на втором месте была попытка удовлетворить запрос российского общества на месть.
По его словам, европейцам Россия показывает, что может перейти к тактике более масштабных ударов не только по Украине, но и по ее союзникам.
«Я думаю, такое политическое послание и сигнал Россия попыталась донести», – резюмировал Бортник.
English version :: Читать на английском Россия продемонстрировала Европе всю её беззащитность – Бортник
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: