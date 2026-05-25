Ситуация очень опасная – офицер флота об ударах по коридору в Крым
Участившиеся удары ВСУ по грузовому транспорту и топливозаправщикам, едущим по сухопутному коридору в Крым через исторические территории – это очень опасная тенденция. По мере увеличения производства и поставок дронов на Украину эта ситуация будет лишь ухудшаться.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев:
«Я считаю, что ситуация очень опасная. В прошлом году, позапрошлом – Запад реализовывал концепцию миллиона снарядов для Украины. Сейчас реализуется концепция четырех миллионов дронов.
Если мы сравним эффективность применения снаряда и дрона, то однозначно здесь статистика свидетельствует не в пользу снаряда. Эффективность боевого применения любого дрона весьма высока.
Судя по тем фактам, которые есть, они летают уже очень далеко, вплоть до Мариуполя. Даже мы признаём, что за сутки сбивается от 350 до 550 дронов нами – умножьте этот показатель на количество дней в году, а также коррелируйте это на четыре млн дронов. Я думаю, что это – угроза, которая уже ощутима, она будет только возрастать».
Чтобы исправить эту ситуацию, по мнению Горбачева, нужно менять формат СВО и проводить масштабное наступление:
«Уже давным-давно специальная военная операция на территории Украины должна быть давным-давно переформатирована в нечто иное… Для того чтобы дроны не летали, у нас не должно быть «ответок», «ударов возмездия» и так далее. Возмездие — это нанесение ущерба, который не восполним, ощутим в том числе и нами, нашим внутренним информационным потребителям.
Таких ударов не было в течение всех лет специальной военной операции. Более того, мы не проводили операций как таковых, за исключением февраля-марта 22-го года.
Приведу пример – за неделю Харьковской операции в 43-м году Красная Армия освободила более 700 населённых пунктов, после Курской битвы, которая закончилась в августе 44-го года, через три месяца мы взяли Киев. Вот это – удары возмездия, которые очевидны, ощутимы и показательны».
