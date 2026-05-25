Занимавшиеся развитием украинкой столицы и полностью провалившие свою работу руководители крупных компаний бежали из страны. Вся инфраструктура и, в первую очередь, мосты через Днепр доживают буквально последние деньки.

Об этом в эфире видеоблога «Радио НВ» заявил глава райадминистрации Деснянского района Киева Максим Бахматов, предлагавший рыть выгребные ямы на улицах для оставшихся без тепла, воды и света жителей столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновник рассказал, что одна из турецких компаний занимается в Киеве созданием системы подпорок для моста Патон – так называемых «костылей» – стоимостью более двух миллиардов гривен (около 45 миллионов долларов). В то же время – ни реконструкция, ни ремонт этого объекта не ведутся.

Он добавил, что помимо этого моста, в Киеве в аварийном состоянии находятся такие ключевые транспортные артерии, как Мост метро и Южный. Причем Мосту Патона присвоен пятый, самый высокий, уровень аварийности.

Ведущий поинтересовался, почему эта ситуация не заинтересовала антикоррупционные органы. Чиновник говорит, что они «не замечают наибольшую коррупционную группировку в стране».

Напомним, что бюджет Киева – это второй по размеру в стране после общегосударственного.