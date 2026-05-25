Сомнений нет: удары будут. Западным дипломатам самое время мотать из Киева – генерал СВР

Есть все основания полагать, что Россия не шутит, заявляя о грядущих ударах по «центрам принятия» решений и объектам ВПК в Киеве, поэтому западным дипломатам реально лучше уехать подальше от города.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

По его мнению, реальные центры принятия решений вряд ли находятся по своим официальным адресам, а снимают гражданскую недвижимость под видом коммерческих фирм, поэтому вполне вероятно, что прилетит и туда.

«Надеюсь, что Россия не будет играть в эти: «предупреждаем, спасайтесь, кто может», а потом ничего не делать. Я думаю, по крайней мере, в ближайшее время, удары будут наноситься и предупреждения посольствам – тоже правильно: «Давайте, сматывайтесь оттуда». Я уверен, что там в посольствах немного осталось дипломатов, сейчас последние останутся – пара-тройка человек из охраны или разведчики. В ближайшее время какие-то удары будут наноситься, это у меня лично не вызывает сомнения, а вот что будет дальше? Это другой вопрос. Если это серьёзные центры принятия решений, конечно, они сидят в подготовленных под этими зданиями или в других зданиях помещениях, как правило, это бункеры. Ведь ещё есть практика, особенно у спецслужб, – есть официальное здание, оно функционирует, но вся работа проходит в специальных зданиях, нанятых и фигурирующих под разными фирмами, предприятиями и так далее», – отметил он.