«У нас не хватает сил, чтобы остановить производство Орешника» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
24.05.2026 16:28
  (Мск) , Киев
Украине нужно сосредоточить свои усилия на уничтожении российского ВПК, иначе прекратить обстрелы не получится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно сосредоточиться на том, каким образом противодействовать. Если это «Орешник», то нужно бить в места, откуда его запускали. У нас уже были такие операции, мы наносили ущерб пусковым площадкам.

Ну и по другим объектам, где производится это оружие, а также дроны, компоненты к ним, топливо, и всё такое прочее», – рассуждал Романенко.

«К сожалению, мощностей у нас не хватает, чтобы остановить это производство и существенно снизить потенциал. Поэтому они могут накапливать и проводить такого рода удары.

Кроме того, должна быть расширена инициатива частных подразделений ПВО. Они эффективно показали себя на Харьковщине. Хотя людей не хватает везде», – подытожил укро-генерал.

