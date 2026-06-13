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Накануне своей отставки директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала информацию о работе секретных биолабораторий в ряде стран, в том числе на Украине. На официальном сайте американского разведведомства упомянуто о «давнем финансировании правительством США более 120 биолабораторий в более чем 30 странах».

«В число этих биолабораторий входят лаборатории на Украине, которые могут оказаться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны», – говорится в документе.

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В релизе признается: от американского народа сознательно скрывались доказательства существования и финансирования этих лабораторий.

«Информация о существовании, истории, местонахождении и финансировании этих финансируемых США биолабораторий преднамеренно замалчивалась влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует, и обвиняли всех, кто говорит обратное, в том, что они являются иностранными агентами и предателями Америки. Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и высокозаразных патогенов, в некоторых случаях включая опасные исследования по усилению функций патогенов, при этом практически без какого-либо контроля или надзора», – отмечается на сайте американской разведки.

Лишь в мае прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ, прекращающий федеральное финансирование заграничных биолабораторий.

«Несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий… в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биологических лабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — напомнила Габбард.

Военкор из ДНР Дмитрий Астрахань указывает: существование биолабораторий отрицала украинская сторона и многие российские блогеры.

«Обломались и наши родные патриоты, которые долго ржали над дубовыми военными и этими дикими мифами пропаганды… Оказалось, что наши лидеры мнений быстрее ведутся на украинские мемы, чем читают материалы по теме», – пишет Астрахань в своем тг-канале.

При этом он удивляется, что новость от Габбард оказалась не особо интересной многим в России, хотя по логике «должна была бы сейчас литься из каждого утюга».