Комполка ВСУ: «Демобилизации не будет – это вечная война»

Игорь Шкапа.  
12.06.2026 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 459
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским военным нужно настраиваться на постоянную войну, а не мечтать о конкретных сроках службы.

Об этом в беседе с журналисткой Викторией Кутновой заявил командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским военным нужно настраиваться на постоянную войну, а не мечтать о конкретных сроках службы....

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«Россия на протяжении столетий стремилась Украину уничтожить. И сейчас очередной этап соседа-идиота, который стремится выполнить те задачи, которые не смог реализовать в прежний период. То есть война фактически будет продолжаться. Далее надо дать ответ на вопрос, как долго. Всегда. Это может напугать. Тогда мы говорим, что могут быть разные фазы», – рассуждал укро-боевик.

По его мнению, активная фаза будет длиться «не более нескольких лет».

При этом он похвалил начальника генштаба ВСУ генерала Гнатова, который «сказал правду».

«Демобилизации не будет. Точка. Сроков службы не будет. Единственный способ, как могут те, кто сейчас воюют, восстановить свое здоровье и увидеть свои семьи, это поступление мобилизационного капитала в войска. Когда пришел один, а тот, который воевал, пошел в отпуск», – сочинял Федоренко.

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English version :: Читать на английском Комполка ВСУ: «Демобилизации не будет – это вечная война»

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