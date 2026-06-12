Комполка ВСУ: «Демобилизации не будет – это вечная война»

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Украинским военным нужно настраиваться на постоянную войну, а не мечтать о конкретных сроках службы.

Об этом в беседе с журналисткой Викторией Кутновой заявил командир 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес» полковник ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия на протяжении столетий стремилась Украину уничтожить. И сейчас очередной этап соседа-идиота, который стремится выполнить те задачи, которые не смог реализовать в прежний период. То есть война фактически будет продолжаться. Далее надо дать ответ на вопрос, как долго. Всегда. Это может напугать. Тогда мы говорим, что могут быть разные фазы», – рассуждал укро-боевик.

По его мнению, активная фаза будет длиться «не более нескольких лет».

При этом он похвалил начальника генштаба ВСУ генерала Гнатова, который «сказал правду».