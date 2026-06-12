Депутат Бундестага: Антироссийские санкции не помогают Украине, но вредят Германии

Елена Острякова.  
12.06.2026 12:52
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина


Представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы попытаться спасти экономику своей страны.

Об этом зампред фракции АдГ  Маркус Фронмайер заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы попытаться...

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«Я приехал в Санкт-Петербург вести переговоры и представлять интересы Германии, а не русских, украинских, американских немцев, потому что Германия находится в нисходящей экономической спирали. Высокие затраты на электроэнергию делают любую добавленную стоимость более дорогой. Компании выезжают из страны. Высокие цены поражают граждан при оплате счетов. Цены на газу нас на 50% выше, чем до введения антироссийских санкций. Это не судьба, а результат решений», – сказал Фронмайер.

Он считает, что антироссийские санкции не помогают Украине, но вредят Германии.

«Газопровод не был взорван в Москве, он был взорван в Берлине и Брюсселе. Торговый баланс с Россией рухнул. Наша промышленность теряет конкурентоспособность. Энергоемкие предприятия падают в Германии, как костяшки домино. Этот пробел восполняет Китай. Эти санкции не спасают ни одного человека в Украине. Они являются внешнеэкономической поддержкой для Китая. И вы несете ответственность», – сказал Фронмайер, обращаясь к правящей коалиции, поддерживающей канцлера Мерца.

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English version :: Читать на английском Депутат Бундестага: Антироссийские санкции не помогают Украине, но вредят Германии

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