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Представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы попытаться спасти экономику своей страны.

Об этом зампред фракции АдГ Маркус Фронмайер заявил в Бундестаге, где правящие партии попытались обвинить оппозиционеров в предательстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я приехал в Санкт-Петербург вести переговоры и представлять интересы Германии, а не русских, украинских, американских немцев, потому что Германия находится в нисходящей экономической спирали. Высокие затраты на электроэнергию делают любую добавленную стоимость более дорогой. Компании выезжают из страны. Высокие цены поражают граждан при оплате счетов. Цены на газу нас на 50% выше, чем до введения антироссийских санкций. Это не судьба, а результат решений», – сказал Фронмайер.

Он считает, что антироссийские санкции не помогают Украине, но вредят Германии.