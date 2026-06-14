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Криворожский диктатор Зеленский сегодня выступил с продолжением хамского письма Владимиру Путину, в котором угрожал президенту России дворцовым переворотом.

На этот раз Зеленский сфотографировался, позируя с некими «добытыми разведкой» данными соцопросов в РФ, которые якобы фиксируют падение рейтинга Путина и правящей партии «Единая Россия» на фоне ударов ВСУ.

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«Показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти… Докладывают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах», – злорадствует Зеленский.

Следует отметить, что ранее его выпады в адрес Кремля осудила даже конкурирующая за власть группировка олигарха-террориста Петра Порошенко – там справедливо заметили, что подобная тональность провоцирует дальнейшее кровопролитие, а не приближает мирные переговоры.

Неудивительно, что комментаторы с Украины не оценили новый перфоманс Зеленского.

«У нас что, не так? Разве рейтинги «величайшего» не нарисованы искусственно? Наша растущая экономика – это не фарс? Или вы у власти нажрётесь когда-нибудь?» – пишет ВСУшник Вячеслав Семененко из Львова.

А киевлянин Юрий Лукшиц требует от Зеленского:

«В отставку. Конституция Украины позволяла вам быть на должности 5 лет. А уже 8-й год пошел».

Другие комментаторы напоминают о молчании Зеленского по поводу коррупционных скандалов вокруг его окружения. Есть и куда более радикальные формулировки:

«Господи, что за придурок».

«Клоун на грани смерти, но он все еще обманывает людей».

«Ты, даун, посмотри на свой рейтинг».

Вдобавок украинцы начинают рисовать «фотожабы», заменяя на фото с Зеленским листочек с данными социологии на карту линии фронта возле Константиновки, где украинский гарнизон попал в окружение.