Перепуганные украинские беженцы уносят ноги из ЕС в Уругвай

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Украинские беженцы понимают, что их могут депортировать из стран ЕС обратно в «незалежную», и спешно переезжают куда подальше.

Об этом на своём канале заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация такова, что быть нейтральным очень сложно. Достанется либо от одних, либо от других в этой ситуации. Поэтому лучше искать место, куда можно релоцироваться в этой ситуации. Если средства позволяют – в Европу, в Турцию. Если нет – в Беларусь, в Грузию», – сказал Золотарев.

«Некоторые наши сограждане, которые поняли, чем все оборачивается сейчас в Польше, перебираются в Уругвай. Хотя страна дорогая, со своими бюрократическими мансами. Но наслушавшись того, что пишут у нас в новостях о том, что Зеленский просит европейцев вернуть мужчин призывного возраста – береженого бог бережет. Поэтому большое переселение украинского народа продолжается», – резюмировал политтехнолог.

Напомним, накануне сопредседатель партии «АдГ» Ульрих Зигмунд заявил, что беженцы из Украины, которые живут в Германии, должны быть тщательно проверены на право получать пособия.