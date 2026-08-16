Визит киевского диктатора Владимира Зеленского в Белград лишь навредил Украине и настроил албанцев против украинцев.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то же время ведущий-пропагандист Александр Близнюк отметил анекдотичность ситуации, когда на фоне ухудшения отношений с Польшей Зе-власти только подливают масла в огонь перезахоронениями бандеровских лидеров.

«Может, нужно бы было нажать на паузу на этом моменте, потому что нам сейчас очень не вовремя ругаться с поляками, с другими странами. Нам, наоборот, союзники сейчас нужны », – сказал Близнюк.

«Какие союзники? Когда мы втаптываем наших граждан ногами нашего же президента! Посмотрите, после визита в Сербию как украинцы, которые нашли убежище и мощную поддержку в Албании, сейчас против них встала вся Албания.

Из-за одного представителя Украины (украинцем сложно его назвать, хоть и президент) албанцы сказали украинцам – «нет, до свидания, валите из Албании». Зачем было ехать в самую пророссийски настроенную страну и заниматься каким-то там популизмом? Мне непонятно», – негодовал в ответ Кривонос.