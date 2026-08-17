«Цена логистики, цена войны» – Зеленский обрёк гнить рекордный урожай знаменитых херсонских арбузов

Морская блокада Украины, организованная Россией в ходе зеркального ответа на удары ВСУ, обвалила цены на украинскую аграрную продукцию.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, и пожинаем. Морская блокада имеет свои последствия. Цены на агросырьё в Украине очень серьёзно упали. И на пшеницу упали, и на фрукты, овощи очень серьёзно упали.

Это грозит сумасшедшими убытками аграрным производителям и банкротством для фермеров.

Например, я наблюдал, что в Херсонской области оптовые цены на арбуз обвалились до 2 гривен за килограмм из-за проблем со сбытом.

Для сравнения, в прошлом году, даже без учёта инфляции, было 5—10 гривен за килограмм. Сейчас вывезти урожай невозможно. Не хотят ехать водители.

Я вижу, как эти арбузы втаптываются тракторами, перепахиваются прямо на поле, потому что 2 гривны за килограмм – никто их даже собирать там не будет», – огорчался Бортник.