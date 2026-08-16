«Продажной сволочи Ахметову – привет!» – генерал Гурулёв об ударах РФ

Максим Столяров.  
16.08.2026 21:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев наносит чувствительные, но не критичные удары по России, тогда как российская «ответка» гораздо сокрушительнее по своим последствиям.

С таким утверждением выступил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев наносит чувствительные, но не критичные удары по России, тогда как российская «ответка» гораздо...

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«У нас ситуация с топливом не очень здоровая. Правда, проблема с бензином, у нас нет проблемы с дизтопливом, а экономика – это в основном дизтопливо. Перевозка, всё остальное.

Сегодня идёт уборочная кампания, и она не остановилась. Поэтому, вчера или позавчера в Орске завод накрыли медным тазом, шесть месяцев на восстановление, конечно, не очень приятно, что мы имеем ущерб под 300 млрд за уничтожение складов WB, это всё-таки общероссийский проект. Но самое главное, сделать выводы.

Зато остановлено полностью функционирование морских портов Украины, это очень хорошее достижение. Сегодня планомерно выносятся все заправки, все базы ГСМ. Наконец-то разбомблен, я думаю, до конца его добьют – мост в Затоке.

Нарушение логистики – один из ключевых моментов. Очень хороший удар по Запорожстали. Господину Ахметову большой привет, этой сволочи продажной! И я согласен, что на данном этапе Украина никакой стали выпускать не должна», – сказал Гурулёв.

«Остановили Запорожсталь, комбинат встал. А почему ещё Криворожсталь работает? У Криворожстали полный цикл, у них всё своё, руда своя, кокс свой. Надо её остановить – и проблем не будет. Одним ударом остановили Запорожсталь, ну, пускай двумя ударами мы остановим Криворожсталь», – призвал депутат.

Эфир был записан до сегодняшнего удара РФ по бывшей «Криворожстали», переименованной в «Arcelor Mittal Кривой Рог».

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