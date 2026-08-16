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Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по металлургическому комбинату в Кривом Роге – речь идёт о бывшей «Криворожстали», переименованной в «Arcelor Mittal Кривой Рог», когда ее после Евромайдана купил по согласованию с Юлией Тимошенко один из самых богатых жителей Великобритании миллиардер индийского происхождения Лакшми Миттал.

«Поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники», – сообщает военное ведомство.

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В первый раз «Криворожсталь» подвергалась российскому удару еще в 2022 году – тогда это объяснялось маскировкой НАТОвской техники (установки Himars) на территории предприятия. Нынешней весной в мае по цехам били «Геранями». Однако, как видим, урон был незначительным, и производство продолжалось, хотя и в сокращенных объемах – в том числе из-за дефицита электричества.

Буквально накануне ВС РФ ударили по «Запорожстали», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову (в списке террористов в РФ, один из главных спонсоров запрещенного «Азова»). Украинская сторона заявила, будто «Запорожсталь» выведена из строя на ближайшие годы (это предстоит проверить разведке, украинцы неоднократно раздували «дезу»).

Металлургия – одна из главных экспортных отраслей Украины. И тут есть две версии происходящего.

Первая. Наряду с блокадой Одессы начался системный «вынос» металлургических производств. Остаётся только гадать, почему парализовать бандеровскую экономику решено на пятом году СВО, допустив столько разрушений и смертей в России. Говорят, будто на «Запорожстали» была российская доля, а из-за «Криворожстали» не хотели ссориться с индусами.

Кстати, сохраняющий индийский паспорт собственник Лакшми Миттал год назад «релоцировался» из Лондона с целью меньше платить налогов. Но явно сохраняет связи с британскими элитами, учитывая, что щупальца его империи простираются и на Среднюю Азию.

И тут возникает вторая версия. Конкретно удар по «Криворожстали» может быть ответом на всё более наглые действия Лондона – газета Times накануне сообщила, что британские дроны теперь применяются уже и по «старым» территориям России.

Так или иначе, но с выносом украинской металлургии есть и «подводные камни».

«Все, что нужно, ВСУ получает из-за рубежа. Зато уничтожение предприятий, где работники имели бронь, приведет к тому, что к ним придет ТЦК… Отсутствие работы в гражданском секторе окончательно превратит Украину в страну – военную базу, где единственным способом заработать деньги будет пойти на войну. А уехать мужчинам все сложнее и сложнее. В ЕС начали зажимать гайки», – указывает бывший политзаключенный – журналист из Запорожья Павел Волков, уехавший после освобождения в Россию.

А вот экономический обозреватель Иван Лизан дает понять, что смерть украинской металлургии доставит хлопот и западным спонсорам Киева:

«Украинские предприятия, меткомбинаты и горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), работали не на обеспечение внутреннего рынка, чья ёмкость непрерывно сокращалась, а на экспорт».

Кстати, болезненность ударов признаёт и украинский политолог Юрий Романенко (в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов).