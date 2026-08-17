Русофоб Буткевич: «Твари и перхоть. В нашем концлагере мало порядка»
Украинцы должны воевать, а не сравнивать родную страну с концлагерем, как это сделала певица Ольга Полякова.
Об этом в эфире «Киев FM» заявил мобилизованный в ВСУ патологический русофоб-журналист Богдан Буткевич, получивший на Украине в 2015 году символическую премию имени Геббельса от движения «Медиалюстрация», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас очень хреновый концлагерь. У нас в концлагере такой бардак, что это не концлагерь. Для того, чтобы был концлагерь, порядочек должен быть. А у нас порядка ни фига нет. Поэтому это не концлагерь», – паясничал Буткевич.
Он уверяет, что на Украине просто «детский лепет на лужайке» по сравнению с тем, что внедряли у себя во время войн США, Британия и Израиль.
«А может, ребятки, надо просто иногда исполнять свой гражданский долг, тогда для вас концлагерем не будет выглядеть. У нас, кстати, категория, о которой мы говорим, она же самая хитрожопая. Это же вы любите, чтобы у вас были права, а обязанностей у вас никаких нет. Правда?
Это вот у вас концлагерем ублюдки называется? То есть давайте я здесь такой, я все имею право, я хочу по-русски говорить. А когда тебе, тварь говорят: «А чего же ты в армию не идешь?». – «А ко-ко-ко». Это с ними надо считаться? Это у них концлагерь?
Вот честно, каждому такому я искренне желаю, чтобы вот сегодня вечером вы встретились с полицией, не с ТЦК […], чтобы вас заломали и привезли в ТЦК.
Вот искренне вам этого желаю, потому что только этого вы заслуживаете и ничего больше, потому что вы – перхоть, просто перхоть, а не люди», – истерил Буткевич.
English version :: Читать на английском Русофоб Буткевич: «Твари и перхоть. В нашем концлагере мало порядка»