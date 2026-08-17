Украинцы должны воевать, а не сравнивать родную страну с концлагерем, как это сделала певица Ольга Полякова.

Об этом в эфире «Киев FM» заявил мобилизованный в ВСУ патологический русофоб-журналист Богдан Буткевич, получивший на Украине в 2015 году символическую премию имени Геббельса от движения «Медиалюстрация», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень хреновый концлагерь. У нас в концлагере такой бардак, что это не концлагерь. Для того, чтобы был концлагерь, порядочек должен быть. А у нас порядка ни фига нет. Поэтому это не концлагерь», – паясничал Буткевич.

Он уверяет, что на Украине просто «детский лепет на лужайке» по сравнению с тем, что внедряли у себя во время войн США, Британия и Израиль.