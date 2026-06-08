Миллионы украинских хамов устроили полный дефолт нашей дипломатии – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
08.06.2026 19:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Два миллиона украинских беженцев своим хамским поведением ежедневно разочаровывают поляков.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Два миллиона украинских беженцев своим хамским поведением ежедневно разочаровывают поляков. Об этом в эфире...

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«Польша не хочет предоставлять украинским футбольным клубам, которые будут выступать в европейских кубках, свои стадионы для проведения футбольных матчей», – попросил прокомментировать ведущий.

«Будут проводить в Молдове, хотя там стадионы так себе. Но справедливости ради надо отметить, что не только наглая дипломатия адептов трускавецкой школы политики внесла свою лепту, но и сами наши. Ведь там 2 миллиона украинцев, они влияют на формирование отношения на бытовом уровне.

То существо, которое выловило сома озера Балатон под Варшавой, который считался достопримечательностью этого озера. Гигантский сом. Польский суд без колебаний депортировал с запретом въезда в «шенген» на 5 лет. Вот такие вещи, они формируют отношение», – сказал Золотарев.

«Плюс то, что стабильно на польских дорогах чудим, ДТП с тяжелыми последствиями и так далее. Это формирует отношение.

Поэтому, как это ни печально признавать, Польша из адвоката Украины в Евросоюзе превращается в страну, где отношение к Украине и украинцам становится все более и более прохладным.

А когда-то называли Польшу адвокатом Украины в Европейском Союзе, но это было очень давно. Лет так 20 назад.

Такая политика внешнеполитического дефолта, это несомненное достижение трускавецкой школы дипломатии», – возмущался он.

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