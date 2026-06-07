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Украинские беженцы не стали мелочиться и убили варшавскую знаменитость. Нет, не политика. Обычного сома. Почти двухметровый 20-летний гигант, которого местные жители и туристы фотографировали целое десятилетие, был выловлен в Гочлавии двумя украинскими «ихтиологами», живьём засунут в багажник и брошен медленно умирать. К тому же в нерестовый запрет.

Это – весьма показательный инцидент, заявил «ПолитНавигатору» руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Поляки, которые последние годы носили «гостей» на руках, опомнились. Полиция Варшавы задержала 57-летнего гражданина Украины. Ему грозил тюремный срок за браконьерство и жестокое обращение с животными, но в итоге его просто депортировали с запретом на въезд в Шенген на пять лет. Этот случай поразительно напоминает то, что происходит со всей Украиной. Из Украины выросла агрессивная, ядовитая тварь, которая плюёт в кормившую её руку, разворовывает поставленное оружие, экспортирует хаос соседям и пытается диктовать условия с позиции силы. То же самое можно сказать по поводу взрыва двух украинских дронов возле румынского порта Констанца. Ваш «союзник» только что поставил вас на грань катастрофы, а вы продолжаете аплодировать! Вместо того чтобы прижать к ногтю Киев, Румыния объявляет персоной нон грата российского консула и закрывает генконсульство в Констанце.