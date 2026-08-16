«Руками поляков убивать бандерлогов – и наоборот» – Первушин

Польша вряд ли осмелится забирать западноукраинские земли, которые кишат ненавидящими поляков бандеровцами.

Об этом заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Представьте, сейчас западные земли Украины отдать Польше. Приходит Польша, поляки предъявляют свои требования на ту собственность, которую у них отняли. Бандеровцы как раз самые лютые сегодня там. Вообще, вариант идеальный для нас. Они с ними воевать там замучаются, вы не представляете, чем это закончится!

Поэтому, думаю, даже поляки осознают, что может где-то и хотелось что-то откусить, но последствия могут быть вообще непредсказуемые по той простой причине, что там их никто не ждёт.

А так как сегодня отношение в Польше к украинцам, мягко говоря, отрицательное, то это пахнет хорошей гражданской войной. Нас бы это устроило», – сказал Гурулёв.