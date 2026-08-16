«Руками поляков убивать бандерлогов – и наоборот» – Первушин
Польша вряд ли осмелится забирать западноукраинские земли, которые кишат ненавидящими поляков бандеровцами.
Об этом заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представьте, сейчас западные земли Украины отдать Польше. Приходит Польша, поляки предъявляют свои требования на ту собственность, которую у них отняли. Бандеровцы как раз самые лютые сегодня там. Вообще, вариант идеальный для нас. Они с ними воевать там замучаются, вы не представляете, чем это закончится!
Поэтому, думаю, даже поляки осознают, что может где-то и хотелось что-то откусить, но последствия могут быть вообще непредсказуемые по той простой причине, что там их никто не ждёт.
А так как сегодня отношение в Польше к украинцам, мягко говоря, отрицательное, то это пахнет хорошей гражданской войной. Нас бы это устроило», – сказал Гурулёв.
Генерала дополнил политолог Борис Первушин.
«Чтобы что-то отдать, надо это контролировать. Пускай Польша сама забирает. И, как Запад планировал, руками украинцев убивать русских – вот, буквально руками поляков убивать украинцев, руками украинцев убивать поляков. Пускай они там разбираются», – рассуждал Первушин.
Гурулёв согласился с собеседником.
«Поэтому в Польше ещё сильно подумают, нужны им земли обратно или не нужны со всеми этими бандерлогами – вот, в чём проблема», – добавил депутат.
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