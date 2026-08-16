«Руками поляков убивать бандерлогов – и наоборот» – Первушин

Максим Столяров.  
16.08.2026 21:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 431
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Польша вряд ли осмелится забирать западноукраинские земли, которые кишат ненавидящими поляков бандеровцами.

Об этом заявил депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша вряд ли осмелится забирать западноукраинские земли, которые кишат ненавидящими поляков бандеровцами. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Представьте, сейчас западные земли Украины отдать Польше. Приходит Польша, поляки предъявляют свои требования на ту собственность, которую у них отняли. Бандеровцы как раз самые лютые сегодня там. Вообще, вариант идеальный для нас. Они с ними воевать там замучаются, вы не представляете, чем это закончится!

Поэтому, думаю, даже поляки осознают, что может где-то и хотелось что-то откусить, но последствия могут быть вообще непредсказуемые по той простой причине, что там их никто не ждёт.

А так как сегодня отношение в Польше к украинцам, мягко говоря, отрицательное, то это пахнет хорошей гражданской войной. Нас бы это устроило», – сказал Гурулёв.

Генерала дополнил политолог Борис Первушин.

«Чтобы что-то отдать, надо это контролировать. Пускай Польша сама забирает. И, как Запад планировал, руками украинцев убивать русских – вот, буквально руками поляков убивать украинцев, руками украинцев убивать поляков. Пускай они там разбираются», – рассуждал Первушин.

Гурулёв согласился с собеседником.

«Поэтому в Польше ещё сильно подумают, нужны им земли обратно или не нужны со всеми этими бандерлогами – вот, в чём проблема», – добавил депутат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Руками поляков убивать бандерлогов – и наоборот» – Первушин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора