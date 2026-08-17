Морской блокаде Одессы способствует «ормузский синдром» – Казаков
Россия физически не заблокировала одесские порты, однако организовала ситуацию, при которой уже нет необходимости уничтожать все суда.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил бывший советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы использовали «ормузский синдром», в котором психологии гораздо больше, чем ракет и беспилотников. Мы не организовывали физическую блокаду Одессы, заметьте, там не стоят наши корабли, отстреливая всё, что шевелится, не барражирует наша боевая авиация, не сбивает каждую лодку.
Более того, мы даже заявления не делали, мы всего лишь наносим ответный удар, игра вторым номером. Но здесь как раз включается «ормузский синдром», который был недавно. И Иран тоже не топит все корабли. Он потопил парочку и нанёс удары по двум десяткам танкеров. А теперь периодически обновляет эту информацию…
Дальше включаются уже рыночные и психологические эффекты. Сначала крупнейшая в мире компания перевозок Maersk объявила, что мы в Одессу не ходим…
Мы организовали блокаду с моря, не выставляя эту блокаду и даже о ней не объявляя. Вот, что я называю «ормузским синдромом», – сказал Казаков.
Вместе с тем, он подчеркнул, что «делалось это реально на грани фола».
«Здесь красная лампочка уровня эскалации всё время мигала и пищала, особенно, когда мы нанесли удар по сухогрузу под флагом третьих стран, но юридически судно принадлежало турецкой компании, а международный экипаж включал граждан Турции и Индии.
Всё это прекрасно понимая, мы про каждое судно знаем всё досконально, был отдан приказ и нанесён удар. Напомню, погибли моряки – турецкий и индийский, это наш союзник…
Этот барьер надо было преодолеть. Почему? Мы показали, что защищённых судов нет. Вы не можете прикрыться никаким флагом, даже флагом Индии, мы всё равно нанесём удар… И тут включился «ормузский синдром» – никто больше не пойдёт», – добавил экс-советник.
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