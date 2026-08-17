Следующая Рада перейдет к социальному геноциду украинцев

Украинцам не стоит тешить себя иллюзиями, что после войны выстроится очередь из иностранных инвесторов, чтобы завести сюда деньги. В первую очередь, сюда заявятся кредиторы, которые, выкручивая руки, будут требовать возврата долгов.

Об этом в эфире видеоблога «Политбюро» заявил депутат ВР Максим Бужанский из фракции «Слуга народа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат считает, что в обозримом будущем предстоит отставка главы Нацбанка Украины Андрея Пышного.

«К господину Пышному огромное количество вопросов, начиная от фальшивого диплома, который является ключевым критерием. Для того, чтобы человек был назначен на должность главы НБУ, у него должно быть специальное профильное образование. У Андрея Пышного этого образования не было. И, судя по заведенному уголовному делу, он этот диплом купил. Есть масса претензий к нему по целому ряду других вопросов, от отмывания денег в игорном бизнесе до неадекватных реакций, там, где они должны были быть адекватными», – сказал Бужанский.

Он признает, что в прошлом году Рада «приняла очень сложно мыслимый с точки зрения суверенитета закон», который обязывает минфин согласовывать все параметры с МВФ.

«Но такова цена возможности продолжать обороняться от российской агрессии. Второе. Такова цена бесконечных экспериментов с экономикой, которые происходили все эти годы. Такова цена где-то популизма, такова цена всего, что мы делали раньше. И за это приходится платить частью политического суверенитета в вопросе принятия экономических решений», – говорит зе-депутат.

Он считает, что нынешний парламент покажется украинцам еще цветочками по сравнению со следующим, который будет вынужден принять массу непопулярных вещей.

«Я даже не могу себе представить, до какой степени непопулярных и какую именно массу. И запомните этот твитт… К сожалению, к нам придут все кредиторы, которые существуют. И это розовые фантазии о том, что потом здесь будет стоять очередь инвесторов, мечтающих принести сюда миллиарды долларов, чтобы вложить их где-то в Черткиве и уйти отсюда с десятками миллиардов… Нет, здесь будет стоять очередь кредиторов, которые будут очень жёстко выкручивать нам руки, которые будут обманывать нас, спекулировать, рассказывать о том, что мы что-то должны там, где мы не должны», – прогнозирует укро-депутат.

Он фактически призвал не строить иллюзий, что жизнь станет лучше в будущем.