Пока вы лыбитесь, положение становится все хуже, – «переобувшийся» нацик укоряет украинских переговорщиков
Пока представители украинской власти глумливо позируют в провокационных футболках на переговорах с посланцами Трампа, положение Киева становится все тяжелее, а требования Москвы ужесточаются.
Об этом на канале MayiakUA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В чем главная проблема, и что является водоразделом сейчас? Мы, украинцы, должны осознать одну очень и очень простую вещь – все последующие предложения по миру будут хуже, чем предыдущие. Мы имели «Стамбул», мы имели промежуток, мы имели ещё один промежуток. Сейчас мы имеем это, и мы видим, как всё хуже и хуже.
А на это мы видим: «Гыыы» (имеет в виду недавнюю идиотскую улыбку главы СВР Украины Рустема Умерова, – авт.) и «Киевский режим» (надпись на футболке главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии).
Так тут ещё один вопрос «Киевскому режиму», очень важный вопрос, – а кто ответит за миллион погибших, за пленных, за пропавших без вести, за разрушенные города?» – заявил Мосийчук.
English version :: Читать на английском Пока вы лыбитесь, положение становится все хуже, – «переобувшийся» нацик укоряет украинских переговорщиков