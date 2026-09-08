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Пока представители украинской власти глумливо позируют в провокационных футболках на переговорах с посланцами Трампа, положение Киева становится все тяжелее, а требования Москвы ужесточаются.

Об этом на канале MayiakUA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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