Пока вы лыбитесь, положение становится все хуже, – «переобувшийся» нацик укоряет украинских переговорщиков

Анатолий Лапин.  
08.09.2026 13:32
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


Пока представители украинской власти глумливо позируют в провокационных футболках на переговорах с посланцами Трампа, положение Киева становится все тяжелее, а требования Москвы ужесточаются.

Об этом на канале MayiakUA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока представители украинской власти глумливо позируют в провокационных футболках на переговорах с посланцами Трампа,...

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«В чем главная проблема, и что является водоразделом сейчас? Мы, украинцы, должны осознать одну очень и очень простую вещь – все последующие предложения по миру будут хуже, чем предыдущие. Мы имели «Стамбул», мы имели промежуток, мы имели ещё один промежуток. Сейчас мы имеем это, и мы видим, как всё хуже и хуже.

А на это мы видим: «Гыыы» (имеет в виду недавнюю идиотскую улыбку главы СВР Украины Рустема Умерова, – авт.) и «Киевский режим» (надпись на футболке главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии).

Так тут ещё один вопрос «Киевскому режиму», очень важный вопрос, – а кто ответит за миллион погибших, за пленных, за пропавших без вести, за разрушенные города?» – заявил Мосийчук.

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English version :: Читать на английском Пока вы лыбитесь, положение становится все хуже, – «переобувшийся» нацик укоряет украинских переговорщиков

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