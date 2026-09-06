Вояж трамповских посланников в Россию и на Украину не принёс прорыва, считают российские комментаторы. Подбадривать Зе-банду в Киев одновременно с Уиткоффом и Кушнером прибыли и европейцы, требующие «стратегического поражения» Москвы.

В итоге даже минимальный компромисс с выводом ВСУ из Донбасса вновь публично отвергнут. Зеленский призывает США утвердить «адские санкции» авторства покойного террориста Линдси Грэма. А члены украинской делегации, упиваясь безнаказанностью, на переговорах красуются в издевательских футболках с надписью «Киевский режим». В это же время по России продолжают лететь НАТОвские дроны, убивая детей, – гарантии безопасности на простых граждан, в отличие от киевской верхушки, не распространяются.

«Киевская часть миссии Уиткоффа и Кушнера прошла под плотным контролем «глобального Лондона». После двух раундов переговоров с Зеленским и его командой состоялся еще раунд с участием советников по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии (Reuters даже пишет о руководстве нацразведок этих стран)… Уиткоффу и Кушнеру в Киеве плотно «вкручивают» в мозг «план Макрона-Стармера», – указывает политолог Максим Жаров.

Историк Максим Медоваров настроен пессимистично:

«В Киев два жулика приехали не одни, а с «представителями по безопасности» Британии, Франции и Германии. Этот факт начисто опровергает тех «экспертов», которые отличают позицию США от позиции Европы. Нет, они снова и снова проводят согласованную друг с другом позицию против нас».

Примечательно место переговоров в Киеве – Мариинский дворец, построенный для приема российских императоров, напоминает общественник Александр Скубченко, переехавший в РФ после переворота на Украине.

«В дворце Российской империи заседают представители Европы, какой-то там «Украины», у которой в русском Киеве нет ничего своего «украинского», американцы, и обсуждают, стоит ли им продолжать войну с Россией за «своё, украинское»

Политолог Игорь Шатров считает, что «разморозка переговоров не удалась». Он напоминает, что изначально надеяться на США как «посредников» было сомнительно:

«Откуда мы взяли, что Трампу невыгодна эта война? Цены на заправках перед промежуточными выборами? Да ладно! … Вместо нефте- и газопроводов из России и танкеров с Ближнего Востока углеводороды в Европу доставляют теперь по морю из США. Через два года, после ухода Дональда Фредовича на покой, увидим, как с ним нефтяники и газовики рассчитаются, какими местами в каких советах директоров. ВПК тоже должноват по-крупному «нашему Трампу». А мы все наивным дурачком его считаем… Так зачем прилетал тогда зятек сотоварищи? Конечно, чтобы прощупать, конечно, чтобы попробовать обхитрить. Было время – получалось. Думают, может, и сейчас срастется».

Либеральный публицист Кирилл Шулика прогнозирует:

«В течение года вряд ли все закончится. Даже горячая фаза. Переговорщиков хорошо принимают, конечно, но никаких предпосылок для подвижек на мирном треке нет. Пока Украина имеет ресурс от Европы, Зеленский будет держаться за войну. Потому что компромисс означает для него смерть. Как минимум политическую. Зачем же тогда мобилизация с отловом людей, если все равно все закончилось компромиссом?».

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предлагает: