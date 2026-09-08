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Своей «40-дневной операцией» диктатор Зеленский лишь разозлил российское население и заставил его еще больше сплотиться вокруг поддержки СВО и желания довести дело до победного конца.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил ее ирландский коллега Чей Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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