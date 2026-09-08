Ирландский журналист: Зеленский лишь разозлил население России
Своей «40-дневной операцией» диктатор Зеленский лишь разозлил российское население и заставил его еще больше сплотиться вокруг поддержки СВО и желания довести дело до победного конца.
Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявил ее ирландский коллега Чей Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия ни за что не согласится на перемирие, потому что для этого нет абсолютно никаких военных или политических причин. Они согласились на короткую паузу, чтобы Уиткофф и Кушнер могли посетить Киев…
Но в России все понимают, что эту войну, скорее всего придётся заканчивать на поле боя, и пока в Киеве не будет совершенно неоспоримого признания того, что они проиграют, русские будут продолжать наступать, они будут продолжать продвигаться вперёд.
Российское общество достигло определённого равновесия в отношении войны. Она существует в определённом пространстве, в определённой части жизни, а в остальном жизнь продолжается. Удары Украины по нефтяной инфраструктуре дальнего радиуса действия возымели эффект. Есть несколько заправок и так далее, но в остальном экономика и жизнь обычных россиян практически не пострадали.
Удары по гражданской инфраструктуре в таких местах, как Белгород и Брянск, Крым, где люди подверглись нападению на пляжах, – это только ожесточает ту часть российского общества, которая стоит в стороне.
И люди уже начинают понимать: смотрите, нам придётся активизировать боевые действия, чтобы закончить эту войну…
Так что за последние полгода, я бы сказал, многое изменилось в отношении России к этой войне и к возможностям российской армии нарастить силы. Они могут действовать масштабнее и продвигаться вперёд, мы видим это в последний месяц.
Всё это было спровоцировано заявлением Зеленского о том, что будет сорокадневная кампания с использованием разведданных, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Теперь, спустя 40 дней 90% современной логистики Украины полностью разрушено. На путях уничтожено более 350 локомотивов, которые очень сложно заменить, потому что в Украине очень специфическая ширина колеи, Одесский порт полностью закрыт. Так что идея о том, что Украина будет диктовать темп этого конфликта, была абсолютно безумной», – заявил Боуз.
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