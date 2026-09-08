«На выставках ВПК до сих пор презентуют «Терминатор». С ума сошли?» – военкор Стешин

Максим Столяров.  
08.09.2026 20:25
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В реалиях современной войны роль бронетехники практически сошла на нет, однако некоторые представители ВПК всё ещё продолжают не замечать реальность.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В реалиях современной войны роль бронетехники практически сошла на нет, однако некоторые представители ВПК...

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«Я смотрю на реалии идущей войны, которой никогда не видело человечество и военная мысль. Ещё пять лет назад не мог себе представить, что бронетехника станет ненужной с обеих сторон фронта.

У меня недоумение вызывает, когда наш ВПК продолжает презентовать «Терминатор», страшный аппарат. Они были здесь на фронте, выбили всех очень быстро. Танки какие-то, бронетранспортёры. С ума сошли?

Эти люди тебе очень убедительно расскажут, что, на самом деле, бронетехника нужна, её рано списывать, вы не представляете, как помогает в городской застройке. Я не понимаю, как это помогает. Сейчас танки не нужны ни для атаки, ни для обороны.

Если они раньше могли хотя бы с закрытых позиций работать, то теперь удаление от ЛБС 10 км – это вообще не расстояние для дронов. Раньше их хотя бы просто миномётами накрывали, это было самое неприятное. А теперь просто сожгут на позициях, и 15 минут не пройдёт», – рассказал Стешин.

«Раньше было принято считать, что в лесопосадках, где оперативный простор, там воевать проще – нет. Проще воевать в городской плотной застройке. Нашим, по крайней мере, наступать и т.д. Всё изменилось», – добавил военкор.

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