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Американское издание The New York Times сообщило, что танки, переданные Украине странами Запада («Леопард-1 и 2 разных модификаций, «Абрамс» М1, «Челленджер-2»), сейчас просто стоят без дела, спрятанные по сараям и ангарам.

В свое время эти машины передавались Украине с большой помпой как вундервафля, затыкающая за пояс «примитивные машины» советско-российской танковой школы, способная привести Киев к сокрушительной «пэрэмоге». Для их приема и обкатки в ВСУ специально была сформирована отдельная бригада.

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Однако, когда основная масса танков прибыла на Украину, выяснилось, что их время уже прошло, и боевым машинам абсолютно нечего противопоставить FPV-дронам. Так что теперь они просто стоят без дела. В ВСУ пытаются придумать, как использовать танки в современных реалиях, но пока толком ответить не может даже криворожский КВН.

На самом деле, у западных танков на фронте врагов гораздо больше, чем FPV дроны. Это и ПТРК, вроде «Корнет» и «Метис», и вертолётные ракеты «Вихрь», и широчайший ассортимент выстрелов для гранатомётов, точные сбросы ВВ с коптеров, а также новые высокотехнологичные противотанковые мины с ударным ядром.

Осенью прошлого года Киев, фактически, утратил танковые войска, как отдельный род ВСУ. Убыль танков оказалась настолько критической, что были расформированы отдельные бригады, а остатки выжившей бронетехники свели в несколько «полков», где в реальности в составе – всего один танковый батальон.

Воевать подобными «танковыми полками» — значит посылать их на верную гибель.

Кроме того спонсоры ВСУ проявляют острейшее недовольство, когда российские войска сжигают западные танки, особенно если картинки их уничтожения появляются на ТВ и в соцсетях. ВСУ могли бы использовать танки в качестве САУ, стреляя их них с закрытых позиций, но даже этого им не позволяет командование НАТО. Вот и обречены натовские танки ржаветь и догнивать по сараям и другим малопригодным для хранения «чудо-техники» помещениям.