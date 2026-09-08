Результаты системных ударов по Украине бойцы уже видят на фронте – Стешин

Максим Столяров.  
08.09.2026 18:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Системные удары РФ по украинскому производству и логистике начали отражаться на фронте в виде перерывов вражеских атак и переходу противника к использованию менее качественных дронов.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Системные удары РФ по украинскому производству и логистике начали отражаться на фронте в виде...

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«Всем задаю дежурный тестовый вопрос: «Как, по-вашему мнению, на ЛБС повлияла блокада портов Украины, системное выбивание мощностей там по производству дронов и так далее?». Сейчас погранпереходы на западной границе начали долбить, молодцы, скорее бы», – отметил он.

«Ребята, наступавшие на Доброполье, сказали, что появились окна в работе вражеских дронов на час-два – это нам позволяет все вопросы с логистикой решить. Вот такие перерывы. Это значит, у противников не смогли подвести дроны, не смогли обеспечить их зарядкой, горючим.

И второй момент, морпехи 61-й бригады, они занимаются перехватом вражеских дронов, говорят: «Пошли дешёвые дроны самодельные украинские, большая редкость – дорогие экземпляры». Тоже такой разведпризнак», – рассказал Стешин.

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