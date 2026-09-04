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Главная особенность лета 2026 года – российская армия впервые за все время СВО не стала отвлекаться на переговоры и приступила к вертикальной тактике эскалации конфликта.

Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация этим летом радикально изменилась, причем, изменение это, тут я скажу, к моему сожалению, опять было инициировано не нами. Если вы помните, 25 июня Зеленский, съездив на согласование в США, объявил так называемый 40-дневный ультиматум России, принуждение к миру. И тогда, уже воспользовавшись паузой после Анкориджа, запущен вот этот вал, дипстрайк-ударов по нашей инфраструктуре. Вот оно решение, которое наступило. Мы впервые взяли стратегическую инициативу в вертикализации войны и начали отвечать, причем, отвечать, то, что называется, кратно сильнее… Слушайте, ну, четыре года мы ждали ответа. Давайте сейчас мы просто будем заниматься решением боевых задач, чем мы и занимаемся», – заявил Ильницкий.

Он напомнил, что России удалось вывести из строя украинские порты на Черном море:

«Результаты июльско-августовской кампании я оцениваю на твердую четверку. «Четверка с плюсом» даже может быть. Поскольку за неделю буквально Украина лишилась доступа к морю и поставок через свои южные порты, прежде всего Одесса-Николаев. Все они сейчас не функционируют, все они доведены до состояния паралича. А плюс мы поражали суда, идущие в Украину на дальних подступах к ней. Вы помните пресловутую «зерновую сделку», ни один сухогруз, приходивший в порты Украины, не приходил пустым, он что-то вез. Здесь я ставлю твердую пятерку. Отработали по портам, начали работать и вывели из строя и дунайские переправы, в том числе сухопутный маршрут между Румынией и Украиной. Но эта работа еще в стадии реализации».

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